西甲豪門巴塞隆納明年1月即將重選球團主席，曾在2003-10年擔任主席的拉波爾塔(Joan Laporta)打算回任。他批評前主席巴圖莫(Josep Maria Bartomeu)讓巴薩陷入財政困境，而且不斷欺騙當家球星梅西(Lionel Messi)。

「我肯定梅西想要留在巴薩，他考量的是新主席能為他提出什麼願景，他只想看到巴薩在失落多年後重回歐冠競爭者。然而他們過去不斷對他說謊，而且球隊狀況很差。他仍處於想要持續爭冠的職業生涯階段。他無法接受擁有史上最強足球員梅西的巴薩，卻要眼睜睜看著其他球隊摘下歐冠。我握有一項優勢，那就是梅西信任我。」

梅西的合約將在明年6月30日到期，拉波爾塔對美媒ESPN表示，如果他成功回任，第一件事就是要設法留住梅西。梅西今年8月在歐冠慘遭滑鐵盧，心灰意冷尋求出走，但巴薩欺騙他可以因為新冠疫情延後脫逃，直到西甲宣布梅西的脫逃條款逾期無效。憤怒的梅西鬧完彆扭之後只好繼續專心踢球。

拉波爾塔還指出巴薩瀕臨破產，債務因疫情上升到將近5億歐元，「這是我必須回任的原因之一，我在2003年也挽救過危局。這次的災情很嚴重，但屬於相同類型的問題。」

(中時新聞網)