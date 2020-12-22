林志玲去年底結婚後即淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光，日前為了出席名錶活動，特地從日本趕回台灣，並接受長達14天防疫隔離，不過這也引起網紅陳沂好奇，在疫情肆虐期間，林志玲究竟要如何台日兩地跑？

林志玲日前出席名錶活動，穿了一襲蕾絲中空裝黑色禮服與會，不僅招牌東西半球呼之欲出，更秀出纖細小蠻腰，對於被問及生子進度，她無奈回應：「已經在計畫很久了，不知道小天使是不是還在排隊，希望趕快報名來我這邊」，雖然無法和老公Akira一起過聖誕節，但預計跨年前會回日本，這也讓陳沂質疑林志玲在疫情未趨緩情況下，怎麼能夠台日兩地跑？

陳沂表示入境就是隔離14天，回來再14天，此前提下一年時間就過去了，更提出疑問之前日本限制連日本人配偶都不能入境，但林志玲卻能夠進出自如，難道是有任意門嗎？更好奇日前她出席活動時，為何眾家媒體都沒人提問這題。

其實我很好奇現在疫情期間，林志玲要怎麼台日兩地跑？ 入境就是隔離14天，回來再14天，這樣忙著隔離一年就過完了吧？ 而且之前日本限制連日本人的配偶都不能入境，但那時候志玲依然進出自如。 為什麼都沒有媒體問她這題，難道她有任意門嗎？ 由陳沂發佈於 2020年12月21日 星期一

對此網友紛紛回應：「大家只關心她肚皮有沒有動靜」、「日本隔離沒有很嚴格，只有回來台灣要嚴格隔離」，但也有人出面緩頰：「上次記者會她有說已經隔離3、4次」，這讓陳沂反問：「來回都要隔離14天，一次就是28天，隔離3、4次就花快半年在隔離欸」。

(中時新聞網)