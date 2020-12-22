環保署22日進行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，由於協和電廠腹地不足，必須依靠填海造陸來增加接收站空間，但外界質疑對環境衝擊，會中環評委員要求補充填海造陸的必要性、工法及生態衝擊等資料，最遲在明年3月底前要補齊相關資料後擇期再審。
台電指出，由於協和電廠機組老舊，且使用重油當作燃料對於環境影響大，在穩定供電的前提下，提出更新改建計畫，未來將新建2部燃氣機組，同步新增天然氣接收站與儲槽，希望提升北部供電能力。
(工商 )
環保署22日進行「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議，由於協和電廠腹地不足，必須依靠填海造陸來增加接收站空間，但外界質疑對環境衝擊，會中環評委員要求補充填海造陸的必要性、工法及生態衝擊等資料，最遲在明年3月底前要補齊相關資料後擇期再審。
台電指出，由於協和電廠機組老舊，且使用重油當作燃料對於環境影響大，在穩定供電的前提下，提出更新改建計畫，未來將新建2部燃氣機組，同步新增天然氣接收站與儲槽，希望提升北部供電能力。
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