台股這波的天花板究竟在哪？國泰金控投資長程淑芬22日表示，台股不斷攀高「會怕」，但在實質低利率、過剩資金支撐下，再加上台灣出口成長、具經濟基本面及企業獲利佳，程淑芬也直言：「沒有看見很明顯會讓大家瞬間縮手的因素」，且台股花了30年才突破1990年的高點，大家要習慣「頭部變支撐」的現象。

亦即程淑芬坦言，目前仍看不見台股「頭部」，但投資人要注意三大警訊，即美元開始升值、全球開始升息、大型基金要獲利了結，股市即可能有大幅回檔。

程淑芬提醒，國泰金與台灣大學合作的產經團隊預估，未來六個月內台股還是可能有「明顯回檔的風險，但因為下半年人類克服疫情可能會有進展，經濟成長會有新的動能，台股即便回檔，下半年仍是會恢復上漲動能，原則上依舊是「回檔即買點」。

台股依舊穩站1萬4千點，且國泰金調查有逾3成的民眾都打算進場投資台股，將繼續推升台股上攻，繼續創新高，程淑芬表示，雖然台股不斷創新高，投資起來會怕，但在低利率、資金過剩、出口及經濟成長、企業獲利下，目前仍看不到讓投資人立即縮手的因素。

但若美元開始升值、全球開始升息，經濟就可能波動，甚至有國家會發生債信危機，另外基金被動式投資，大量籌碼集中在大型股、ESG好的股票，若大型基金或投資人要獲利了結，即可能出售大型、績優股，造成股市波動。

程淑芬建議投資人要「居高思危」，在此環境下避開財務高槓桿、炒作、投機或本益比已高的個股。

(工商 )