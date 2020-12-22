陳姓男子頭戴安全帽、全裸騎機車。（翻攝自網路／洪榮志台南傳真）

37歲陳姓男子22日中午頭戴安全帽、全裸騎機車，行經台南市安南區怡安路二段附近時，與29歲熊姓男子駕駛小貨車發生車禍，除被民眾報警送醫，也有網友在《台南爆料公社》po文指「今天天氣真熱…」。由於陳男疑似精神狀態不佳，送醫後雖無明顯外傷，卻有嗜睡現象，目前仍在醫院診治中。

管轄的台南市警三分局表示，陳男的行為涉及違反社會秩序維護法及刑法妨害風化罪，但因目前仍在就醫中，將待其傷勢穩定後，進一步偵辦。

警方調查，中午11點26分，陳男頭戴安全帽全裸騎機車，在怡安路二段附近與熊男的小貨車發生交通事故後，受傷的陳男因自言自語，經民眾報案，警方到場協助強制就醫，被後方行車轎車的司機拍個正著，直呼「今天天氣真熱…」，在網路上引發熱議。

警方還說，陳男平常偶有脫序異常行為，警方先前也曾處理類似案件，但因此次情節嚴重，涉及違法部分，後續將依法偵辦。

(中時 )