37歲陳姓男子22日中午頭戴安全帽、全裸騎機車，行經台南市安南區怡安路二段附近時，與29歲熊姓男子駕駛小貨車發生車禍，除被民眾報警送醫，也有網友在《台南爆料公社》po文指「今天天氣真熱…」。由於陳男疑似精神狀態不佳，送醫後雖無明顯外傷，卻有嗜睡現象，目前仍在醫院診治中。
管轄的台南市警三分局表示，陳男的行為涉及違反社會秩序維護法及刑法妨害風化罪，但因目前仍在就醫中，將待其傷勢穩定後，進一步偵辦。
警方調查，中午11點26分，陳男頭戴安全帽全裸騎機車，在怡安路二段附近與熊男的小貨車發生交通事故後，受傷的陳男因自言自語，經民眾報案，警方到場協助強制就醫，被後方行車轎車的司機拍個正著，直呼「今天天氣真熱…」，在網路上引發熱議。
警方還說，陳男平常偶有脫序異常行為，警方先前也曾處理類似案件，但因此次情節嚴重，涉及違法部分，後續將依法偵辦。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。