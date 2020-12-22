台北市議員羅智強發起「懸崖勒豬，別護萊豬」活動，22日與基隆市國民黨團一同舉辦記者會。（陳彩玲攝）

羅智強說，進口萊豬百姓不「適應」，若蔡執迷不誤堅持護航萊豬，將提起罷免。（陳彩玲攝）

台北市議員羅智強發起「懸崖勒豬，別護萊豬」活動，22日與基隆市國民黨團一同舉辦記者會，要求立委蔡適應出面停止萊豬進口，否則將提出罷免。蔡適應表示，絕對支持台灣自產豬肉，籲站在理性與科學角度討論。

羅智強表示，基隆只有一席立委，所有基隆人的健康都在蔡適應肩膀上，但在萊豬進入委員會表決時，有29名立委強力護航，蔡適應就是其中一位，他怒批，當初蔡英文總統帶頭反萊豬、萊牛，高雄市長陳其邁說支持萊豬的總統就該下台時，蔡適應怎麼都不吭聲，現在卻支持，質疑蔡為黨意、政治前程，要背上基隆市民健康風險、背叛基隆人對食安的付託，心中根本沒有基隆市民。

羅智強說，進口萊豬百姓不「適應」，若蔡執迷不誤堅持護航萊豬，將提起罷免，下架辜負市民期望的立委，並要蔡懸崖勒豬，三思而後行；市議員張淵翔也強調，蔡不顧基隆市民健康，支持萊豬進口，不斷欺騙百姓，號召市民用選票罷免。基隆市議員一同呼籲，基隆人不吃萊豬，拒絕慢性服毒。

對此，蔡適應表示，他絕對支持台灣自產豬肉，自己也很愛吃國產豬，對於肉品國際貿易問題，具國際標準，應站在理性與科學上討論，此外，因應國際貿易產生的衝擊，政府宣布清楚標示肉品輸出國，國人在選購豬肉時可以選擇不購買國外進口的豬肉，另外，對於本國養豬產業，已編列預算支持，和相關產業協會溝通。

(中時 )