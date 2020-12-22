網紅常在社群分享與老婆的生活點滴。（圖／翻攝自김춘자粉專）

南韓一名38歲網紅，近日開心宣布與一名65歲女子結婚，就在親朋好友、網友紛紛給予祝福之際，他突突然在直播中向外界道歉說：「其實我老婆不是65歲，而是73歲」。這對相差35歲的「嬤孫戀，婚後生活多采多姿，感情甜甜蜜蜜，還常在社群分享他們的二人世界生活點滴，嫩夫為了向外界證明他不是「假結婚真炒作」，不僅坦承夫妻倆已有性行為，老婆還想過借卵生子，幫他傳宗接代。

這名網紅進一步透露，老婆62歲就已停經，但仍希望有2人愛的結晶，因為她年紀相當大，若真的懷孕很危險，於是想過用「借卵」的方式為為他生子，可惜這個計畫後來失敗。為了向外界證明自己不是利用「假結婚」炒作，他還調出醫療資料證明夫妻倆是真心相愛。

根據《Donga.com》報導，這對相差35歲的嬤孫戀，婚後被外界懷疑是為賺錢才「假結婚」，對此，該網紅日前接受廣播節目訪問時，不僅大方坦承2人婚後已有性行為，73歲的老婆還拿出接受「試管嬰兒」諮詢的醫療資料表示，當時她雖然已經68歲，仍想與丈夫擁有他們的孩子。

雖然愛情不分年齡，類似的「嬤孫戀」也不少，但總是因為彼此年齡和容貌差距太大，引發外界側目，但他們婚後卻以幸（性）福向大家證實他們的真愛。今年10月間，印尼一名74歲老婦，嫁給小她55歲的19歲嫩夫，婚後少夫還覺得「老」婆很有魅力，深怕她出門招來小王，進而將她鎖在屋內限制行動，但妻子非但不厭惡，反而更加愛他，甚至決心要為他生一個寶寶。事後村長證稱兩人是真心相愛：「他們兩個人若不在一起就會尋死。」

(中時新聞網)