桃園跨年演唱會「桃樂園Wonderland」將在高鐵桃園站前廣場登場，因應疫情升溫，桃園市政府也有2備案，將總量管制人數再下修，只開放3萬人進場，或是直接全面取消戶外演唱會改為棚拍，透過電視、機上盒和網路放送，預計明早市政會議定案宣布。

桃園市觀旅局長楊勝評指出，桃園市政府因應防疫需求，除要求全程戴口罩，也拉大安全距離，高鐵桃園站前廣場本來可容納7萬5千人，今年實施總量管制，限定5萬人，隨著疫情升溫、相隔253天再傳本土確診病例，市府也研議2備案，其中之一就是總量管制人口降到3萬人，讓參與的民眾安全距離再加寬一倍，維持防疫。

但若疫情往更壞的方向發展，市府也超前部署，和得標的年代電視台達成協議，將全面移駕到攝影棚內演出，透過頻道、MOD跟網路直播放送，2分案都還在評估中，將待明上午正式對外宣布。

至於五月天演唱會也在桃園青埔球場登場，市政府也緊密跟業者聯繫，籲請遵守中央防疫指揮中心相關聯繫。

(中時 )