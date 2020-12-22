中國重慶市一名45歲劉姓女子於7月9日淩晨4時許，用鐵錘殺死了蔣姓丈夫，被依故意殺人罪起訴，不過街坊鄰居得知此事後，紛紛認為蔣男「罪有應得」，原因是蔣男生前貪酒好賭，且還經常對劉女家暴，認為劉女也是忍無可忍才會下手，且劉女表示除了這些原因外，當天是因為丈夫試圖性侵她的13歲女兒，為了保護女兒才下手殺死丈夫。

（圖／翻攝紅星新聞）

根據《紅星新聞》報導，蔣男貪酒好賭，家暴成性，且經常對劉姓妻子的13歲女兒性騷擾，事發當天還試圖性侵她，劉妻一直在旁阻攔，蔣男因此和劉妻發生爭執，7月9日淩晨4時許，劉妻持鐵錘朝俯臥在床的蔣男頭部、胸部等處擊打，導致他脾破裂大失血，且重度顱腦損傷，當場死亡。

（圖／翻攝紅星新聞）

劉妻被重慶市人民檢察院第二分院以故意殺人罪提起公訴，12月22日下午，該案於重慶市第二中級人民法院開庭審理。對此，當地1千多位村民聯署請願書，希望法院能對劉女從輕發落，因為蔣男長年對她家暴，村里人都知道此事，且蔣男還曾因毆打劉妻前夫的父母，依故意傷害罪被判處有期徒刑一年，因此街坊鄰居紛紛認為蔣男這次是「罪有應得」、「不值得被憐憫」。

此前重慶市人民檢察院第二分院已經以故意殺人罪對劉女提起公訴，12月22日下午，該案將在重慶市第二中級人民法院開庭審理，劉女的兒子也表示，當天會帶著妹妹一起去，因為他們都好久沒看到母親了，他們想讓母親不要擔心家裡，並等待審判結果出爐。

(中時新聞網)