近年來東方科技產業迅速發展，香港上市科技企業增加，恒生科技指數今年以來已上漲80％，漲勢凌厲。新光投信看好其有望展現「東方那斯達克指數」榮景，瞄準東方新經濟大勢，率先同業發行「新光恒生科技指數基金」，16日獲金管會核准，預計於2021年1月11日開募。

新光投信基金經理人牟宗堯指出，新光恒生科技指數基金，以追蹤「恒生科技指數」為投資目標，該指數主要選取與科技主題高度相關，並依總市值排名的香港上市公司，投資標的涵蓋新科技巨頭、潛力新星，目前基金預定前十大持股包含騰訊、美團、阿里巴巴、小米、京東等。更有望搭上中美貿易戰下，中概股回港二次掛牌熱潮，並參與獨角獸IPO上市盛況。

牟宗堯表示，該基金所追蹤之恒生科技指數，與東方新科技高度相關，篩選出企業具創新能力。此外，該指數每季調整成分股權重，個股投資上限為8％，兼具標的多樣化、港股IPO上市「快速納入」指數機制，為大陸含「科」量最高的指數之一。

牟宗堯表示，該基金採「指數型基金」型態發行，具備「簡單、單純、透明」三大優勢，其中，國內投信申購基金費用單純，可降低投資人不必要成本，合理回饋基金淨值狀況。此外，投資人亦可透過指數型基金，直接複製全市場指數，以追蹤全市場績效，且指數基金每月公布持股比重，投資相對透明。

新光投信發行之「新光恒生科技指數基金」，提供新臺幣、美元及人民幣三種幣別，保管銀行為上海銀行，銷售機構有上海銀行、新光銀行、元富證券等各大銀行券商與鉅亨買基金平台。

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