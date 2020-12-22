英國出現變種新冠病毒，市場憂慮全球疫情進一步惡化，拖累A股下滑。上證指數收跌近1.9％，失守3,400點關口。市場交投活躍，兩市成交合計增逾一成至人民幣（下同）9,576億元。

上證指數早盤震盪走跌，午後跌幅不斷擴大，全日收盤報3,356點，跌63點或1.86％，最多跌66點或1.95％，低見3,353點，成交4,322億元。

深成指亦跌逾1％，全日收市報13,882點，跌252點或1.79％，最低見13,872點，跌262點或1.86％；最高見14,172點，升37點或0.27％，成交5,254.4億元。

滬深300指數報4,964點，跌82點或1.63％；創業板指數報2,811點，跌70點或2.45％。

各類股幾乎全線走低，煤炭股挫逾4％；有色金屬、金融、石油、鋼鐵股跌逾3％；水泥、化工、電力、房地產股跌逾2％。

(工商 )