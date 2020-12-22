今爆1例本土案例，廣達一名女員工（案771）今確診，為紐籍機師的接觸者。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也發文感嘆，台灣的好日子過去了，這名不守規定的機師已進入台灣社區活動，是否會造成社區疫情仍待觀察，但提醒民眾，新冠病毒傳染力強，加上冬天正是病毒活躍期，大家千萬不要掉以輕心。

謝宗學在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文表示，看到股市尾盤下殺，防疫類股尾盤大漲，就知道新冠肺炎的本土案例出現了！比較幸運的是，這起本土個案是可追溯感染源的案例，但這名不守規定的紐籍機師已進入社區活動，是否因此造成社區疫情？還需要持續觀察。

謝宗學指出，不過，台灣253天沒有本土案例的好日子過去了！台灣人沒有特殊體質或神功護體，能撐到現在，靠的是全民貫徹防疫決心和政府策略正確。新冠肺炎的傳染力驚人，加上適逢氣溫大降的冬天，正是病毒的活躍期，拜託大家別掉以輕心，務必堅持戴口罩和勤洗手。

謝宗學也說，看到外籍機師對防疫規定輕忽的態度，不難想像為什麼歐美國家的疫情遲遲無法控制。

(中時新聞網)