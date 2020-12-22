新北市歡樂耶誕城吸引民眾前來朝聖。（圖/葉德正攝）

台灣時隔235天後再度出現一例本土病例，外界也相當關心跨年等相關活動是否照常舉辦，而新北市觀光旅遊局今(22日)率先宣布，即日起，停止耶誕城內所有戶外集會型活動，並不再受理申請，避免疫情擴大。消息一出後，許多網友都大讚「反應快喔」、「難怪侯友宜民調高」。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增1例COVID-19本土病例(案771)，為案765友人(30多歲女性)，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾與案771密切往來5天，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

消息曝光後，新北市觀旅局率先宣布，停止耶誕城內所有戶外集會型活動，目前在市民廣場的市集屬開放空間仍會繼續，另外晚間光雕秀也會持續，並視疫情與中央指令調整。

對此，不少網友紛紛在批踢踢留言表示，「侯市長這個扣殺又快又急，阿北還愣在原地」、「侯友宜真的厲害」、「幹的好」、「動作真的快」、「侯神得分」、「侯這個風向看的準準的，真強」、「侯友宜得分+1，反觀某時鐘」；不過，也有人認為「集會型活動取消而已，耶誕城還是在，而且演唱會都結束了」。

(中時新聞網)