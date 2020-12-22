育達科大日前舉行廣亞盃全國書法比賽，有350名選手參賽。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大日前舉行廣亞盃全國書法比賽，有350名選手參賽，參賽作品將在育達科大展出。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大日前舉行廣亞盃全國書法比賽，有350名選手參賽。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗育達科大為傳承傳統藝術，提振校園人文風氣，特別舉辦「2020廣亞盃全國書法比賽」有350名選手齊聚育達科大揮毫，已成苗栗地區重要書法藝術盛會。

育達科大為傳承創辦人王廣亞博士弘揚優良傳統藝術的熱忱，設立「廣秀書弈學苑」，來推廣書法，並舉辦廣亞盃全國書法比賽，至今已是第四屆，今年為了鼓舞更多愛好者參與，特別增設社會組比賽，增加獎勵名額。報名人數也由去年的兩百三十人，大幅增加至今年的三百五十人。

育達科大指出，學校希望藉由書法比賽推動中國國粹，因正體字是中華文化的載體，維護漢字體系的完整性，確保正體漢字的正統地位，希望藉由祖宗所遺留下來的寶貴文明資產，為個人及社會帶來正面提升力量。

育達科大學黃榮鵬校長表示，學校已故創辦人王廣亞博士，在創辦十所學校之餘，熱愛書法，勤練顏體字，自成一家面貌。學校王育文董事長也熱愛書法，並由專門單位開設專門課程，藉由每年舉辦全國性的比賽，維繫優良傳統藝術，未來仍將持繼辦理，讓我國這項優良傳統藝術得成長茁壯，綿遠流長。

現代人慣用電腦處理文書，日常執筆寫字少之又少，廣秀書弈學苑舉辦「2020廣亞盃全國書法比賽」，不論是書寫禇體、歐體、智永、魏碑甚至宋徽宗的瘦金體，在用筆、布字結構、墨色上，實力成熟不相上下，但因為一些作品字體的正確性也就不能有「錯字」，往往是勝出的關鍵。參賽獲獎作品將會在學校廣亞藝術中心展出，歡迎各界蒞臨參觀。

(中時 )