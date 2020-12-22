外傳大同(2371)新經營團隊將由中美晶(5483)榮譽董事長盧明光出任？大同董事長林文淵表示，對此完全不了解！

林文淵表示，大同未來仍要面對很多法律訴訟的問題，公開呼籲新團隊接下來要認真處理，不要造成大同股東的傷害。近期大同股價不錯，林文淵表示，這不是我的功勞，我只是在基本功上努力，對股東一鞠躬說對不起。

林文淵表示，大同已經將新董事長的指派通知書已寄出，董事長人選明天就會出來了。若未來的董事長人選是正派很厲害，那就沒問題。

(時報資訊)