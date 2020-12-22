台中市社會局長彭懷真22日在市政會議專案報告「建構性別友善城市-性別充權、性別平權」時指出，29區公所推動性平創新方案或措施，例如北區區長親自出演性平歌仔戲；西區公所推出在地性別友善地圖；東區公所性平媽祖、讓女性也能抬轎；彙整29區公所特色推出性平桌遊，廣受民眾歡迎。

台中市長盧秀燕表示，市府各項業務委員會共達200多個，大部分將於今年底任期屆滿，各局處應進行審視以達到性別比例標準。

彭懷真說，為展現對於性平重視，盧秀燕親自主持性別平等委員會、性騷擾防治委員會、兒童及少年福利與權益保障促進委員會等相關委員會，市府透過廁所、哺集乳室、交通、公園、教育訓練等多個面向，致力達到性別平等。

此外，市府未來將落實市長指示，機關所屬委員會聘任委員，任一性別比例達三分之一；機關承辦人、主任秘書及首長每年須參與性別平等課程；人事處、研考會及法制局共同針對簡任級以上的主管及首長，研擬性別平等訓練課程與管考機制。

彭懷真也感謝跨機關共同努力推動性別平等，主計處編列性別預算、進行性別分析及統計；社會局建置性平機制；人事處進行性別意識培力；研考會與法制局則辦理性別影響評估。

各局處攜手合作各項性別活動，例如經發局推出「台中女麗購 」；衛生局結合超過60家醫院、3000家以上診所，創就醫性別友善檢視；運動局推出「女力女麗 Woman’s Day」；社會局則辦理性平共識營、創意影片徵選活動、性平布袋戲等活動。

(中時 )