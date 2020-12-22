數位政委唐鳳昨與內政部長徐國勇直播說明新式數位身分證New eID時，提及「李忠憲老師」，但李忠憲今天在臉書貼文，要求內政部長徐國勇下台。

，他在臉書說，為什麼他會叫內政部長負責下台？因為數位身分證是內政部的政策，大概在3年前內政部戶政司就有南下到台南來找他提供意見，之後內政部次長也2次到成大來跟他喝咖啡，他提供有關資訊安全的意見完全不被重視，這些問題證明都是非常關鍵的問題，不重視資訊安全就不會有任何數位服務，苦口婆心，希望內政部能夠好好的執行這個政策。￼

李忠憲並說，但是最後包括唐鳳也一直把這個政策推向￼廢物化，花了很多錢買超高功能有中國特色的晶片，跟中港澳同步，然後再廢物化，浪費多少公帑，多少人把時間和精神放在數位身分證上面，尤其是他，真的深受其害！

他表示，自已不斷地論述、訴求大家的支持，希望台灣不要成為數位獨裁的國家，都是因為內政部這個政策造成的，如果有看過他那篇文章「傳統與數位獨裁」，就會發現這件事情的可怕。

李忠憲強調，他這幾年來的恐慌就是徐國勇部長這個政策造成的。唐鳳一直跟他講她是對事不對人，但他叫徐國勇下台，她認為是對人，好像他是沒有理智、或是想要藉此達到什麼目的，似乎感覺她比我高級。

李忠憲指出，今天他叫徐國勇下台，是因為徐是內政部長，內政部長為花了48億元購買跟中國類似的晶片身分證所造成的恐慌和紛紛擾擾，負政治責任下台，真的想不出來這樣是對人不對事，大家覺得我是對人不對事嗎？

李忠憲也說，前一陣子他的大學同學把畢業紀念冊上他寫的東西傳來給他，他想當年寫的東西就是他一輩子追求的目標，永遠不會改變！

(中時 )