大陸女子勞榮枝於1996年7月起，開始偕同男友法子英搶劫、殺人、綁架，前後殺害7條人命後逃亡，潛逃20年後於2019年11月遭廈門警方逮捕歸案，江西省南昌市中級人民法院於21、22日進行該起案件的審判，而勞榮枝在出庭時表示，自己是受到法子英的威脅才參與犯罪，而且否認了大部分的殺人罪。

根據《網易新聞》報導指出，當地公訴機關認為，勞榮枝參與4起綁架、搶劫、故意殺人案件，參與殺害5人，並搶劫大量錢財，犯罪事實清楚，應當以故意殺人罪、搶劫罪、綁架罪追究其刑事責任。但勞榮枝當庭表示，大部分事情都是受到法子英威脅，自己並沒有殺人意願，但對於自己所做的行為願意負責。

她在庭審中多次表示自己被法子英毆打、要求回報行蹤，還忍受許多法子英給她的折磨、毆打。期間，他甚至因為法子英的關係墮胎兩次。而她自認絕對沒有合謀殺人，自己的確有配合物色對象、取贖金，但絕對沒有恐嚇、殺害被害人。而對於過往法子英一些犯案細節，她均能鉅細靡遺地描述的非常詳細。

勞榮枝在庭審時不時哭泣，對自己的行為懺悔，表示「請大家不要妖魔化我，我做過的事我都認」、「我想坦坦蕩盪做人，也想從事正常的職業，在一些方面我也是受害人」，而勞榮枝二哥勞聲橋也在接受媒體採訪時表示，願意盡自己與全家的所能，盡可能的賠償被害人家屬。

(中時新聞網)