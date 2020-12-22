43歲男藝人言承旭2001年演出《流星花園》道明寺一角大受歡迎，高大帥氣的外型頗讓少女們著迷，但他近日出席安以軒的女兒雙滿月派對，居然略顯憔悴，還被網友認為撞臉馮德倫。

安以軒昨晚（21日）在文華東方酒店替女兒「娃寶」舉版雙滿月派對，邀請眾多大咖明星好友，小S及老公許雅鈞、向佐、郭碧婷及向太、向華強、言承旭、賀軍翔、關穎、楊千霈與老公等均到場慶祝，現場好不熱鬧。

安以軒與向佐、郭碧婷及向太、向華強。（圖／微博@安以軒）

久久沒現身的言承旭，身穿輕便的深灰色休閒服，開心地與粉絲合照，作風相當親切，只不過臉上盡是鬍鬚，加上留著有些飄逸的頭髮，看起來有些沒精神，慘被網友吐嘈：「我看到一個油膩大叔…」、「這是言承旭嗎？看著有點不像哦」、「現在的言承旭完全就是大叔樣了」，但許多粉絲仍認為很有男人味，讚嘆他無論外型怎麼變，帥氣的氣質永遠不會消失。

言承旭滿臉鬍渣，被許多網友指認不出。（圖／微博）

有趣的是，網友看著看著，居然發現言承旭有馮德倫的影子，「真的像耶哈哈哈」、「我也是，還想著多久沒見怎麼成這樣了，和印象中不太一樣啊」、「我還想著言承旭在哪怎麼沒看到」、「看了兩遍都沒認出」在網路掀起熱烈討論，一度登上微博熱搜。

部分網友評論言承旭的狀態。（圖／微博）

(中時新聞網)