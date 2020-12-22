今日傳出新冠肺炎本土案例，患者足跡造訪了台北與桃園，新北市政府決定即日起停止耶誕城內所有戶外集會型活動，而上周剛開打的PLG職籃與SBL超級籃球聯賽是否會受到影響，PLF執行長陳建州和中華籃協秘書長李一中表示，將遵從防疫指揮中心以及體育署的相關防疫規定，賽是不受影響照樣進行。

PLG上周在彰化開幕，雖然兩天吸引了上萬人次進場看比賽，然而先爆出球員不雅影片，今日又有本土新冠肺炎案例，恐怕會重挫PLG氣勢。陳建州強調，聯盟原本就有規定進場時必須採實名制，並且嚴格限制戴口罩，接下來將配合防疫指揮中心規定，並且在現場加強防疫措施。

李一中也指出，SBL完全遵照體育署與防疫中心的規定，球場進出口都會量測體溫，除了飲食外全程必須配戴口罩。

除了PLG與SBL外，本周還有UBA大專籃球聯賽預賽第三階段賽事，下周更有HBL男子12強、女子預賽，目前大專體總和高中體總都堅持比賽照打，除非防疫指揮中心有新規定時才會有變動。

(中時 )