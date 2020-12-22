新竹市光復高中餐飲科學生許佳媛則拿下烘焙組優勝。（陳育賢攝）

新竹市光復高中餐飲科學生張廷亦、許佳媛近日參加全國高級中等學校商業類學生技藝競賽，分別在近百位參賽選手中，各拿下中餐組與烘焙組優勝，未來都可以直接保送國立科大。

校長黃敦煌表示，全國高級中等學校學生技藝競賽是全國規模最大的技藝競賽，此次中餐組有78位選手參加競賽，競爭相當激烈，該校餐飲科學生張廷亦榮獲中餐組優勝第25名的佳績，非常不容易。

今年中餐組的術科題目為「豆干炒豬肉絲、糖醋鮮魚及鴨肉料理／創意冷菜拼盤；其一需搭配鹹蛋黃製作鴨肉捲」。張廷亦展現扎實的刀工基礎，將豬肉、豆干及副材料，切成刀工一致的絲，再經由「油泡法」使肉絲滑嫩可口、大火快速爆炒，達至醬香味美、顏色繽紛的菜餚，榮獲評審高度的肯定。

創意冷菜拼盤的鴨肉蛋黃捲，則是常見的宴客辦桌菜的冷前菜，在考驗著鴨肉去骨的刀工，以及手巧的將鹹蛋黃完整包入鴨肉中，經過蒸熟後，再炸至上色，放涼切片的一道手路菜，更意味著命題人員對傳承傳統菜餚的意重心長，在創意菜餚的題目中，代表著讓學生不單單思考創意，更要兼顧傳統，張廷亦同樣以平日所學，獲得評審青睞。

另，許佳媛則在烘焙組83位選手中，拿下優勝第30名。黃敦煌說，今年烘焙術科考題是「製作具有商業價值奧培拉Opera蛋糕」，以海綿蛋糕體為底，切割3片3x10cm蛋糕，蛋糕體需塗上咖啡糖液及咖啡奶油霜，再塗抹上巧克力甘納許。

組合後於蛋糕表面淋上可可鏡面或甘納許，成品切割成9塊，每塊個別於表面寫上法文Opera，困難度相當高。

指導老師廖杏珠說，佳媛對烘焙的熱情超乎同齡者，從國中開始就常因為製作自己喜歡的馬卡龍等甜點而忙到半夜才就寢，高一參加全校餐飲科烘焙技藝競賽，雖然年紀最小，仍是拿下全校第1名的佳績，高三成為正式全國技藝競賽選手後，更是全心投入烘焙的研究中，此次能夠拿下佳績是實至名歸。

(中時 )