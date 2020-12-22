俗話說人不可貌相，許多人外表看似柔弱迷糊，整天沉浸在自己的粉紅泡泡中，其實城府極深，情商也很高，搜狐網「美國女巫」專欄就點名雙魚座、白羊座、天秤座的女生最是「深藏不露」，要深入交往才能摸清她們的為人。
雙魚座：
雙魚女外表柔弱，個性迷糊，給人一副天真浪漫的既定印象，事實上，大智若愚的雙魚女心思縝密，學習力強，工作上很少出紕漏，常在不經意間秒殺身邊的人，內心藏著很強的爆發力。在人際關係上，雙魚女比較弱勢，不主動與人爭吵，偏好息事寧人。
白羊座：
白羊女為人行俠仗義、不拘小節，有著很強的英雄主義情節，其實在日常生活中有著穩定的一面，越在關鍵時刻，反而越讓人信服。此外，白羊女的智商和情商都很高，無論是職場或是家庭，旁人都能感受到她真摯的情感，相處起來特別愉悅舒坦。
天秤座：
天秤女舉止優雅、待人和善，明明很厲害卻又極度謙虛，事實上，天秤女最愛裝傻，但其實深藏不露，她們的理性思維很強，在邏輯和分析方面都有著特別的見解，對事物的發展變化也能夠清晰把控。人際方面更是天生的交際高手，為人處事拿捏自如，人緣好到讓人稱羨。
文章來源：搜狐網/美國女巫
(中時新聞網)
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