立法院24日將表決萊豬進口行政命令，國民黨立委賴士葆今天在立院院會質詢此事，與行政院長蘇貞昌爆發口角，互相拍桌對峙，賴士葆罵「蘇揆又來反質詢」、「我叫你惦惦」，蘇貞昌回應「你不用幫我鼓掌 (拍桌)」。

賴士葆下午在臉書發文，表示他「孤臣無力可回天的心情湧上心頭，悲憤至極」，面對土匪政權拍桌應是太客氣了，何況他只是落實蔡總統所講：「政府聽不見你的意見，可以拍桌」而已！

賴士葆說，從8月28日蔡英文宣布要進口美牛萊豬，身為在野黨的立委不忍見到2千3百萬人的健康受到荼毒，一直盡心盡力，想為民喉舌善盡言責，試圖要喚醒執政當局為了經貿利益犧牲台灣人健康的不智之舉。

他說，萊豬大戰表決在即，對於全面執政的蔡政府要通過任何不公不法不義的事情，不過是數數人頭。蔡政府過去5年在立法院仗著優勢人力讓很多違法濫權的事情通過法源來遂行黨意，萊豬表決一般預料民進黨也會經由多數暴力而通過。

賴士葆指出，在立法院多年，他一直秉持理性專業問政，從未拍桌叫罵，今天面對蘇貞昌的質詢，一陣孤臣無力可回天的心情湧上心頭，悲憤至極，覺得對不起這些善良無辜的百姓，我們的人數不夠多，再怎麼努力協商，民進黨團都寸土不讓，擋不住的結果萊豬就橫行無阻的進來了，鴨霸的政府連萊劑標示都不肯，讓我們會在無法察覺的情況下吃下有毒的萊豬。

賴士葆強調，施正鋒教授說這是「土匪政權」，蘇貞昌說他沒有修養拍桌子；拍桌抗議蘇貞昌的「反質詢」是事實，土匪政權也是事實；面對土匪拍應該是太客氣了。更何況他也只是落實蔡英文總統所講的：「政府聽不見你的意見，可以拍桌」而已！

(中時 )