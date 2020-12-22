以蒐藏中國古代生活文物為主的「 中國古代生活博物館 」，創立26年以來接待過無數機關學校參訪，12月20日創館人高寶樹館長 ，榮膺由「 中華兩岸人文藝術交流協會 」所頒發《 社會公益貢獻獎 》。

中國古代生活博物館高寶樹 ，榮膺由「 中華兩岸人文藝術交流協會 」所頒發《 社會公益貢獻獎 》。

中國古代生活博物館創立26年來，只要有學生或弱勢團體到館內參訪教學時，幾乎都是高館長親自導覽解說，不論個人、團體一律不收門票，也不出售任何館內所陳列的古董文物及周邊產品，同時從未向政府相關機構申請補助，更從未接受個人或民間企業之捐款贊助。

如果遇到學生們因身心特殊狀況或養老院長輩們，博物館還會提供全程的交通及午膳費用，免除繁文縟節的申請程序困擾外，也能讓前來參觀的身心特殊狀況或養老院長輩們，能看的開心又安心。

中國古代生活博物館天母分館闢建已6年，至今類似的教學活動，已接待共68梯次之多，前來觀看的人在館長高寶樹的親自導覽說明後，透過館內豐富蒐藏品，不但對中國古代生活有所了解，更能感受古代生活藝術的精彩。

高寶樹表示，該生活館無償默默進行「文化教育與社會公益」的義行，一直是他和所有同仁都引以為榮，並深感有福氣之舉，希望能接待更多人前往觀看。

(中時新聞網)