金管會副主委許永欽偕同國發會副主委游建華、財政部國庫署長蕭家旗，本（22）日首次前往南部地區，視察玉山銀左營分行、華銀北高雄分行2家南部地區雙語示範分行。許永欽致詞時表示，期許在國發會指導下共同努力，繼續推動台灣金融服務國際化。

金管會響應「2030雙語國家政策發展藍圖」，鼓勵各銀行設置雙語示範分行、提升員工英語能力及營造友善雙語金融服務環境，國銀對此積極響應政策，已將雙語示範分行設置規畫推展至全台北、中、南各區。

金管會自去年12月起，陸續視察台灣星展銀天母分行、兆豐銀蘭雅分行、中信銀市府分行、一銀延吉分行等4家北部地區雙語示範分行，以及北富銀市政分行、彰銀台中分行2家中部地區雙語示範分行，此次首次前往南部地區進行視察。

金管會指出，玉山銀左營分行以個金業務為主，因應鄰近學區、商業區及觀光區的外籍師生、企業外籍員工及旅客多，對匯兌業務需求高，針對上述外籍人士常使用的業務，提供親民及方便利用地數位化金融設施，並陳列諸多以玉山為主題的藝術作品，推廣台灣之美。

而比鄰玉山銀左營分行的華銀北高雄分行，為業務種類多元的傳統大型分行，外籍客戶亦以外籍師生、企業外籍員工及旅客為主。為提供外籍客戶全方位的業務諮詢服務，率先配置「雙語AI語音智慧櫃檯」、提供24小時雙語真人客服，讓雙語金融服務不中斷。

金管會認為，上述2家雙語示範分行的第一線櫃檯所提供的雙語金融服務，從人員服務、各項表單到環境設施等，皆展現友善的雙語金融環境，顯示國銀有足夠條件及能力，提供兼具創新及國際化的友善金融服務。

金管會表示，藉由多次視察，可發現各銀行成立雙語示範分行的特色，將在視察結束後針對視察銀行因應地緣、客源、數位化及企業文化等方面因素，如何設計及發展出各自雙語示範分行特色作成報告，以提供各銀行參考。

金管會說明，自去年開始推動雙語示範分行設置以來，已有15家銀行共設立69家雙語分行，呼籲有需求的民眾可多加利用，並期許銀行持續推動設置雙語示範分行，以達營造友善雙語金融服務環境目標。

(時報資訊)