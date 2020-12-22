在獲利了結賣壓籠罩下，周二日股終場大跌逾1%，並創下3周新低。具高度傳染性的新冠變種病毒肆虐英國，恐將打亂全球經濟迅速復甦的步伐，促使投資人將這幾個月來大漲的獲利落袋為安。

周二日經225指數收跌1.04%，為26,436.39點，創下約1個月來最大單日跌幅，並創下11月底以來收盤新低。此外，該指數跌破25日移動均線，為11月初美國大選後、日股開始起漲以來首見。

東證一部指數今日收跌1.56%，為1,761.12點，33大股股全面收黑。

分析師表示，今天日股表現疲弱，雖然是因為投資人對變種病毒感到擔憂，但年底假期前的獲利了結才是較大的因素。

富士軟片重挫5.95%，日本衛生部表示，其醫學審查委員會就臨床試驗數據判定富士軟片的新冠肺炎候選藥物，其療效尚無定論。

東京都知事小池百合子周一敦促該首都1400萬居民，在即將到來的假日期間不要出門。對國內疫情的擔憂升高，亦使日股承壓。鐵道股與航空股走跌。

英國出現變種病毒株的消息導致原油價格重挫，石油類股首當其衝，Inpex重挫5.0%，Eneos控股跌2.70%。

(時報資訊)