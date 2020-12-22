OPPO兄弟品牌realme於今(22)日舉辦《4捨5入–LOG IN 5G》新機發表會，推出兩款5G新作realme X7 Pro與realme 7 5G，值得關注的是，該兩款手機分別為聯發科(2454)天璣1000+與天璣800U處理器在台灣的首發機種，故今日聯發科由無線通訊事業部產品行銷處長何春樺親臨站台，展現對客戶端的力挺。

聯發科在大陸市場持續和高通爭地盤，2021年聯發科欲力拚拿下大陸逾50%AP(行動晶片)市占率，故對於每一位合作廠商都展現相當的重視態度，以行動力挺現身站台。

天璣1000+處理器又是聯發科目前產品線中最高階產品，目前在大陸市場已經有Redmi K30 Ultra、vivo旗下IQOO Z1等，另外，OPPO近期即將發表的據悉也極有可能採用Reno 5 Pro。

根據DIGITIMES Research數據顯示，全球三大AP供應商中，第3季聯發科市占率44.9%，拿下第一；高通市占率則為37%；海思市占率則為13%，較前季下滑8.8個百分點；另外，由於第四季華為禁令已經生效，後續海思市占率恐面臨下滑風險。

自今年5G開台後，接連推出realme X50系列機款，將5G體驗下放至萬元價格帶，積極落實5G普及規劃，而全新亮相的兩款新機也將滿足更多價位帶的需求，目標於2021年實現全線5G的願景，會以引進5G產品為優先，當然也必須隨時留意到市場需求。

Realme在台灣市占率一路向前挺進，由一開始的第9前進到第7，到今年最好一度有到第5名，realme台灣市場商務長鍾湘偉今日表示，隨著這兩款手機的推出，初期也就是明年第一季5G手機在品牌的內占比達40~50%，明年也會繼續拓展品牌店，店數約2~3家，讓消費者有更多的體驗，也讓品牌有更多曝光。

realme X7 Pro搭載聯發科天璣1000+處理器，為台灣首款搭載此旗艦晶片的5G手機，採用7奈米先進製程，安兔兔跑分達超越54萬的好成績，在CPU和GPU大幅升級的助攻下，展現優異的性能表現，在網速體驗上更是極致，覆蓋台灣5G主流頻段，為全台首款支援5G+5G雙卡雙待的智慧型手機，同時具備雙通道、雙WiFi網路加速技術，還可享有WiFi 6，使網路下載和傳輸更加快速，運行大型手遊也不成問題。

至於realme 7 5G，則為全台首款搭載聯發科天璣800U處理器的機款，安兔兔跑分達34萬分以上，挑戰萬元價格帶最強性能，同樣覆蓋台灣5G主流頻段，具備5G+Wi-Fi雙通道網路加速技術，且支援5G+5G雙卡雙待，提供用戶扎實的5G體驗。

realme X7 Pro(8+256GB)版本共推出C位色、星宇黑和幻夢白三色，售價為14990元起，將於12月24日正式開搶；realme 7 5G推出青出於藍(綠)、破曉之光(藍)雙色，產品售價為9990元，也於1月1日全通路陸續開賣，電信商部分，兩款產品均有和中華電(2412)、遠傳(4904)、台灣大(3045)、亞太電(3682)和台灣之星合作等五大電信搭配資費販售。

(時報資訊)