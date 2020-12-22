餐飲類別橫跨義式、屋台、日式鍋物、日料、休閒茶館、咖啡餐館、手感烘焙、黑糖飲品等14個品牌的米塔集團，在國內超過100間直營門市，持續朝著多品牌目標發展，搶在年底擴張美食版圖，推出新品牌「米塔炙燒牛排專門店」，全台首店插旗中友百貨，搶食台中餐飲市場商機！

「米塔炙燒牛排專門店」為米塔集團旗下第15個品牌，提供高達18款經典排餐，另有一系列開胃前菜和沙拉，可供顧客用親民的價格加購，自助吧無限供應，主廚例湯、飲品、杜老爺冰淇淋、多款歐式麵包，最後再以手作畫盤蛋糕為米塔饗宴畫下完美句點。

米塔炙燒牛排專門店走明亮清爽的美式排餐裝修風格，滿足消費者追求高質感的餐點、用餐環境氣氛的需求，全國首店坐落台中中友百貨公司B棟15樓，看準百貨的集客力與消費力，強勢登場。

米塔集團表示，溫度，是美味料理的關鍵，米塔每道牛排皆提供高溫380度的鑄鐵磁石，DIY加熱，生熟度可以自由拿捏，消費者在米塔炙燒牛排可以體驗全新型態的排餐饗宴！

此外，米塔強調，牛肉選用CHOICE等級「濕式熟成牛肉」，透過牛肉本身天然酵素熟成，讓牛肉更美味、多汁、軟嫩，經過師傅們用心的料理，高溫炙燒火候掌握得宜，鎖住肉汁的鮮甜；延續西式牛排的傳統，多種肉排和海鮮可自由選擇，讓聚餐有多元樂趣，更增進家人和朋友彼此之間的情誼，為排餐愛好者提供優質的用餐環境。

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