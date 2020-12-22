大同董事長林文淵今（22）日宣布，他14日接獲大股東通知將改派法人代表，可能經營理念與大股東不合，他請辭大同董事長，今日是他在大同最後一天，大同總經理湯政仁、財務長陳明男22日上午已將辭呈遞交給他。現傳出，大同23日董事會，將由中美矽晶名譽董事長盧明光出任大同董事長。

林文淵表示，他擔任大同董事長50天，是他最在職場最短的工作，他寧可得罪人，也不做違法的事情，絕對不會背上官司。他會被換掉一定與大股東王光祥有經營理念不合，可能無法滿足他們的需求，他與王光祥關係未惡化。

林文淵指出，他當初王光祥講好，王光祥認為不懂大同，只負責大同土地資產開發，不能干預大同經營，與王光祥只有一些小事情，理念上不合但沒有不愉快吵架，大同股臨會改選後召開第一次董事會，王光祥表示，要當大同副董事長，他非常歡迎，但一切要修公司章程再處理。經營房地產與經營事業的思維是不同。雙方未來在新事業合作，也很困難。

至於王光祥出任尚志資產董事長因牽涉需要解除競業禁止，釐清後，競業禁止屬於歸入權，指派王光祥以大同法人代表出任尚志資產董事，股東臨時會解除競業禁止，推舉王光祥為尚志資產董事長，未來王光祥等人競業禁止，也會在大同董事會提出，明年六月股東會提出解除競業禁止，與原先承諾，可以先派，若有影響股東權益，大同可行使歸入權。

林文淵指出，他承諾，要在一年內給大同不一樣的樣貌，上週一大股東下午五點鐘，說要更換法人代表，時空環境不同，50天之內，時空環境唯一不同是美國總統從川普變成拜登，台灣沒有什麼不同，他只能接受，要向員工說抱歉。

林文淵表示，「我原本認為大股東他們不會把我撤換掉，就算不了解大同，也知道七、八分，為何在投手正順的時候，被換掉？我直到14日才被通知換掉，直到現在還不清楚原因」。有人說，一年可以增加幾千億元營收，他不了解為何有這樣的說法。

林文淵指出，華映宣布解散後，迄今尚未獲法院核准，每年還要支付5、6千萬元費用，他上週五接獲投保中心來函，要求針對華映案對林蔚山及林郭文艷提告，他已將全案提交給法務，明日送董事會。證交所對於大同第二季廣告費及技術服務費超支，要求大同要查，他批交稽核去查。大同之後還要面臨很多法律訴訟問題，希望大同經營者謹慎處理，不要傷到大同。

林文淵回顧他11月2日就任大同董事長以來50天，他表示，他準備為大同盡一分力打拚，大同5加2聯貸案獲得主辦銀行同意，雖然有些參與聯貸銀行原本反對，經財務長陳明男逐一溝通已經同意，很多銀行同意給予原先更優惠利率。22日又有一家銀行願意多增加30億元聯貸，利率比原先更低。外界、銀行及員工對我們有所改觀。林文淵表示，他不用個人做擔保，總經理進來時，大同公司剛審預算，他很快核准廠房需要重建。

林文淵指出，大同近年布局太陽能電廠及場站開發，很可惜大同資金捉襟見肘，其中有個太陽能電廠場站在他接任大同董事長之前，就同意賣掉，原本5年可回收，卻因資金不足，只好賣掉，僅獲利3億多元。

他也發現，東元馬達廠已超過大同，東元因設備新、成本低，可以拿新案，大同設備老舊，只能做客製化特定規格。大同重電也不再是第一名，傳統機械表還在做，智慧電表大部分賣到日本，台灣智慧電表廠如雨後春荀般出來，價格比大同更有競爭力，重電、電纜、電力設備及電纜等本業都勉強維持損益兩平或小賺，轉投資大同世界科技等子公司小賺錢，有些轉投資公司年營收3億多元、獲利3千多萬元。電鍋等家電小賺，大同3C目前是虧損，如果從家數從100多家縮減80多家，可能損益兩平。大同不生產家用空調，只生產商業型空調。

大同需要好好整頓，發揚光大，轉投資精英電腦持股27％，但大同連一席董事都沒有，也不同派員到精英電腦稽核。大同世界科技原本要求提前改選，要以自然人選任董事長。

林文淵指出，他就任大同董事長50天，大同這些年紛紛擾擾，對員工非常不公平。

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