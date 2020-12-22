黃秋生、KID林柏昇與宋柏緯接下LINE TV實境新節目《開著餐車交朋友》主持，黃秋生22日受訪許願「2021新的一年想在台灣多一點工作」，更讚台灣人很斯文、有教養又有禮貌，對台灣喜愛之心溢於言表。他透露前兩天姊姊進醫院做心臟手術，勸他戒菸，「我懷疑心臟有點虛弱，有時候跳動會停一下」，但他不打算去檢查，「死一死就算了」。

黃秋生表示在香港全身健檢要10萬，而且每次看醫生，還會被推薦健檢方案，他讚台灣醫生醫術了得，「來台灣眼睛發炎，我在香港看了兩次都沒好，來台在眼皮底下開刀，一點都不痛」，他還因年輕在寄宿學校吃東西太快，導致胃不好，胃酸過多。對於媒體勸他趕快檢查心臟，他只笑回：「你們說得很對。」打算努力運動改善。

對於2021年新規畫，黃秋生透露，想開演技班，還有籌備叉燒包網站，「我問了在加拿大的兒子，他說現在沒有實體店，所以才會想開網站」。他開玩笑會有「美女口味」，「表演班我在香港辦過兩三次，香港因為疫情環境不如以前方便，所以想在台灣辦」。對於疫情改變世界，他感嘆，「反正不可能回到以前那麼好的環境，唯一好像是台灣，彷彿平衡空間，一點都沒有改變過，停留在最美好的瞬間」。

黃秋生坦言還有2個小孩在念書，所以自己還要努力賺錢養家，「工作可以趕快來找我」。據了解，《開著餐車交朋友》酬勞應低於香港酬勞的四分之一，但他被主題深深吸引，所以立刻答應，他也許願可以接下介紹台灣風土民情的節目主持工作。

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(中時 )