桃園市平鎮山峰重劃區補增土地增值稅案件於2016年補徵39位地主，補繳稅金約1億元，當時因重劃區內部分地主與市府行政訴訟尚未確定，市議員黃敬平曾邀相關局處決議暫緩課徵，今年行政訴訟因原告撤回告訴告一段落，地方稅務局依法仍對納稅義務人課徵，民眾收到補徵土徵稅單再次陳情，希望能免繳土徵稅。

民眾說，自己取得都發局核發的視為農業用地查復函以及平鎮區公所核發的農用證明，都是依法申請免徵，但都發局查復函竟是錯誤之行政處分，導致2014年6月至12月間移轉的土地都不符合免稅規定，造成今日補繳龐大增值稅，早知如此，或許就不會將土地買賣或贈與，或者是提高買賣價金。

地方稅務局姚世昌局長表示，平鎮山峰自辦市地重劃案已於2014年6月23日公告完成，因此並未符合農發條例38條之1第1項2款免徵土增稅的規定，因此還是必須補繳，因本案特殊，目前也正在函詢其他縣市政府是否有前例可循，後續也預計向財政部申請函釋。

黃敬平表示，行政行為應考量是否造成民眾權益過於侵害，山峰自辦重劃區補徵土增稅的案件起因於都發局核發之「視為農業用地查復函」前未再查證，致民眾陷於錯誤，不僅違反信賴保護原則，行政機關也有可歸責事由，而非市府承認行政程序瑕疵所生之行政處分錯誤就可以一言以蔽之，尤其本案標的金額過於龐大，應視稅務局向各縣市函詢過往案例之結果，向財政部申請函釋後，由三局一併向市長專案報告，再由市長做後續定奪。

(中時 )