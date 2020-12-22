中央流行疫情指揮中心今（22日）表示，案765日8日至11日期間曾赴新光三越台北天母店、遠東SOGO天母店、好市多南崁店，3家業者得知消息後皆加強消毒，落實環境消毒及人員健康安全事宜，確保賣場及人員安全無虞。

好市多副總經理王友玫今表示，昨天知道後，店內、店外已做過大消毒，目前消費者進店皆須戴口罩，疫情以來員工也都會戴口罩，且健康管理不間斷；SOGO今則會提早於17時閉店，進行全面環境清潔消毒，同時要求全體百貨專櫃人員做自主健康監測。

新光三越表示，疫情以來皆維持進場量溫、提供酒精消毒，並高規格落實「時時顧客接觸點消毒擦拭、日日排換氣、週週全館消毒」清潔工作，以維護全民的健康安全。台北天母店今天即刻起再強化各樓層顧客接觸點的清潔消毒，並於閉店後進行全館大規模消毒，努力做好防疫工作，以確保購物環境的安心安全。

SOGO表示，全台SOGO從1月24日起，至今均主動積極配合政府相關防疫措施，從無間斷。賣場環境及硬體方面，每周一次定期全店前後場域大規模消毒，賣場公共區域廣設置酒精手部消毒機；百貨賣場全日進行全館排換氣，確保賣場空氣新鮮安全。

也針對館內電梯、手扶梯、洗手間等公共區域進行每2小時例行性環境消毒，更於每專櫃配置酒精消毒液，隨時提供消毒清潔；館內美食街及餐廳除加強清潔消毒外，美食街用餐區並設置隔版，確保用餐安全。

百貨專櫃人員及消費者方面，SOGO從今年年初起均要求員工加強自主健康管理，並要求百貨專櫃人員、入店消費者均需戴口罩並測量體溫，體溫超過37度即不可入店。

(中時 )