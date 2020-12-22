教育部推動夏日樂學計畫，補助國中小學每年暑假規畫2至4周課程，以本土語文或整合式課程，引領學生「暑期增能、做中學習」，辦理多元豐富的主題式活動課程。今年共計695校、863班、2萬餘位學生參加。

教育部從104年起推動夏日樂學計畫，目前已累計7萬4900名學生參與。教育部今日舉行109年成果記者會，並頒獎表揚績優學校，肯定參與學校發展各種創意課程，激發學生學習興趣。

教育部國教署副署長許麗娟表示，當初推動夏日樂學計畫有兩個原因，一是希望利用沈浸式學習，讓孩子接觸本土語言；另一則是，暑假這麼長，不利於學習資源較不足的小孩，因此希望他們在暑假仍有一段時間到學校學習。

許麗娟說，104年開辦夏日樂學計畫時，當初僅253班，到現在109年已增加達863班，許多老師投入時間規畫孩子的暑假學習活動，讓孩子有個豐富的暑假生活。

台東縣大南國小以東魯凱族傳統文化特色課程為主題，結合在地文化及生活，走出教室以山林智慧、樂舞、編織、生活智慧，透過沉浸式、體驗式課程，讓學生學習部落生態、無炊具野炊、月桃編織、達魯瑪克部落小米收穫祭及鞦韆祭等課程，透過傳統智慧結合部落祭儀活動，讓原住民族語與本土文化持續扎根。

高雄市龍肚國中已連續3年辦理夏日樂學本土語文活動課程，課程從生活到語言，再深入到文化，以客家說唱藝術、舞蹈、植物染、創意美食、龍肚文化之旅、客家歌謠創作等課程，透過互動式體驗活動，讓孩子自然而然說本土語，創造快樂學習的新體驗。

此外，為鼓勵學校記錄夏日樂學豐富的學習歷程，教育部國教署也舉辦創意影片及照片說故事徵選競賽，共選出「特優」及「優等」共16件作品，並於今日頒獎表揚。

獲得創意影片組特優的嘉義縣溪口國小，以在地特色產業及文化景點作為課程題材，結合英語教學與農村旅遊概念 ，創造一系列地方特色國際導覽員培育課程，讓孩子們化身小導遊，還當起YouTuber，以好玩的視角帶領觀眾走讀家鄉。

(中時 )