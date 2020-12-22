家住桃園市大溪區一名70歲林姓老翁，本月10日下午向老伴表示要去公園散步後，隨即失去音訊，家人苦尋未果，也急著報警協尋，最後老翁離家10日後在距離住家10公里外的平鎮區義民廟前被巡邏員警發現，並平安協助老翁返家，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，家住大溪區的林姓老翁，本月10日向妻子表示要去公園運動，日落後卻未見老翁返家，老翁的家人除了報警協尋外，也四處向老翁的友人打聽下落，但卻一無所獲，又適逢寒流陰雨低溫，更是讓老翁的家人擔憂老翁的安危。

宋屋派出所巡佐劉明有及警員蕭建昌21日下午巡邏經過平鎮區環南路，發現一名老翁縮著身子坐在平鎮褒忠義民廟牌坊前騎樓，直覺有異，於是主動上前關切，但老翁語焉不詳，面對員警詢問完全無法清楚表達，員警見老翁被寒冷的低溫凍的直發抖，臉色慘白顯有失溫之慮，趕緊將老翁帶回駐地，並提供熱飲及便當給老翁充飢保暖。

員警最後利用人臉辨識系統查出老翁身份，赫然發現老翁已失蹤10日，驚訝之餘也趕緊通知老翁家人。老翁的妻子接到員警通知趕來，頻頻向員警道謝，見到老伴平安無恙，總算放下心中大石，夫妻倆相擁而泣，也讓一旁的員警為之動容。

(中時 )