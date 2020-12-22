勞動力發展署中彰投分署轄內輔導單位，財團法人弘道老人福利基金會榮獲大型非營利組織類「績優單位獎」殊榮。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署2020「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動部勞動力發展署2020「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」揭曉，勞動力發展署中彰投分署轄內輔導單位，財團法人弘道老人福利基金會榮獲大型非營利組織類「績優單位獎」殊榮。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛說，弘道老人福利基金會長年關注中高齡議題，2016年更以銀髮、文創、參與的「銀創參與」為規劃概念，創立「不老夢想125號」，現已成為國、內外團體爭相參訪的標竿單位，肯定及讚賞該單位為促進中高齡者及高齡者就業樹立學習楷模。

該單位於2018年、2019年申請分署企業輔導團及中高齡職務再設計服務，協助組織內中高齡的員工，改善餐點工作檯視線不佳的問題、設計多功能便當袋為老人送餐服務，以及設計具爬梯功能的三輪推車，方便上下樓層為老人送餐等，改善後，員工皆表示減輕身體負擔，也更安心有效的工作。

弘道老人福利基金會執行長李若綺感謝中彰投分署與民間積極合作，為公私協力推動中高齡就業創造最佳典範。

該基金會透過員工進行職場研究調查，採納員工的建議，調整內部政策友善中高齡，同時運用職務再設計讓青年與中高齡一起工作，包括縮短工時、提供輔具、以圖文相輔製作工作SOP等友善措施。

勞動力發展署每2年辦理「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」選拔活動，鼓勵企業共同建構職場友善環境，為提供中高齡就業更優質多元服務，勞動力發展署中彰投分署分署明年第四季成立中彰投區銀髮人才資源中心，為中高齡就業提供更優質的多元服務。

(中時 )