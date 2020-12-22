里昂報告先前指出，蘋果iPhone 12將出現首波砍單，影響台積電5奈米產能利用率並使其數據在明年首季降至8成，但台積電董事長劉德音表示，目前並未看到相關產能反應出現，間接澄清相關消息。除此之外，供應鏈消息指出，台積電3奈米首波產能已經被大客戶蘋果包下。

三星電子打算在2030年成為非記憶體半導體龍頭，將投入1160億美元發展次世代半導體事業，包括晶圓代工業務。三星集團副會長李在鎔早些時間親赴ASML在荷蘭總部，並打算在3奈米製程採用環繞閘極技術(Gate-All-Around,GAA)，打算一舉超越在晶圓代工領域的競爭對手台積電。

先前消息指出，台積電雖面臨產能滿載問題，導致有很多客戶想排進產能都相當困難。台積電3奈米製程還能沿用台積電的FINFET（鰭式場效應電晶體），主要是穩定技術研發成本以及擁有的成熟技術，並打算原本在2奈米製程採引入的GAA技術，將在2023年先推出2.5奈米或稱是3+的先進製程技術，替台積電先進製程技術設下雙保險。

據科技新報、經濟日報報導，台積電計畫明年完成3奈米製程的認證與試產，將在2022年量產，據傳蘋果將在3 奈米製程搶進產能，主要是推出M系列處理器，M系列首款處理器已經搭載在今年發表的Mac，為了保持優勢，預計蘋果將陸續推出後繼產品。

儘管如此，3 奈米製程目標預計維持初期設下的月產能 5 萬片，總產能預計能達到與5 奈米製程接近。至於4奈米製程部分，台積電能在研發與擴張客戶當中，預計也將給蘋果採用。

至於三星能否在3奈米超車，雖目前取得NVIDIA今年3款RTX 30系列顯卡，以及高通的5G旗艦級處理器晶片，但若三星打算在3奈米製程投入新技術，表示其量產難度也高，短時間也得面對良率問題，性價比也可能被台積電追上，因為台積電打算3奈米製程繼續維持FINFET技術，台積電穩健布局累積的優勢，讓三星若急於超車，反而可能出現問題。

(中時新聞網)