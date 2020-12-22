全聯超市近來鼓勵民眾多使用「PXPay」行動支付結帳，將在元月1日起取消報電話集點活動。不過，有一名網友表示，「PXPay」雖然方便，但結帳時卻讓她超悲劇，原因曝光後引發熱議。

原PO昨（21）日於臉書社團《全聯消費經驗老實說》發文指出，現在各門市都提倡使「PXPay」快速結帳，因此於結帳時店員也未說明金額，她購買全聯的小蛋糕及一些零嘴後，便直接以「PXPay」付款。

原PO透露，她拿到發票後，發現結帳金額差1元，便能拿到1點，令她非常扼腕，怒批因為「PXPay」系統無法刷退、因為店員的急躁，徒增消費者困擾，最後更直呼「為此我已在櫃台站近20分鐘」。

貼文曝光後，不少網友都感到傻眼，直批原PO「浪費大家時間」，為了1點花了20分鐘，後方不知有多少人正在排隊要等結帳，並認為若真有集點需求，更應該在結帳前自行算好金額，別難為店員，更友人笑稱難怪「請支援收銀」會常常在耳邊響起。

事實上，2021年1月1日起取消會員「報電話」的服務，改由「PXPay」集點，讓許多人大感不便。不過內行就指出，全聯取消報電話服務的關鍵原因，其實是為了保護消費者的個資，不得不這樣做。

(中時新聞網)