員警赴駕訓中心提升騎車技術及觀念。（中壢警分局提供／呂筱蟬桃園傳真）

警察於道路上駕駛有各種狀況需要掌握和處理，不論是平時擔服巡邏勤務執行攔停交通違規，或在危急狀況下追緝逃犯，這些過程中都需要相當的駕駛技術。桃園市中壢警分局21日率隊前往YAMAHA山葉安全駕駛中心，目的透過實地課程，強化員警駕駛機車技術及安全防禦駕駛的概念。

課程安排員警安全駕駛教育訓練，藉由專業的教練傳授車輛操作的要領，讓員警們熟悉車輛慣性，遇上道路臨時狀況時要有何因應措施；課程中包含車輛行前點檢安全確認、煞車力道分配操作、最大煞車力制動操作等課程，在同樣的車速下，使用左邊煞車、右邊煞車及兩手一起煞車，各有不同的煞車距離；告知在不同的車速下，遇到危險狀況緊急煞車時的煞車反應距離為多少，豐富的授課內容讓員警們獲益良多，增加許多道路騎車的知識。

中壢警分局副分局長洪漢周表示，中壢地區人口密集，交通條件複雜，為了讓員警於道路執勤時能平安妥適的開車，透過安駕訓練的專業課程講授，提高員警在道路上的機敏度和反應力，灌輸安全防禦駕駛的概念，日後能將觀念運用在道路駕駛上，在執行緊急任務時亦要注意行人及其他車輛的安全。

(中時 )