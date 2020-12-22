Epson繼2019年推出首款可連接手機的Moverio BT-30C次視代智慧眼鏡，今（22）日宣布推出全新Moverio BT-40／BT-40S，不論是影音娛樂或行動辦公，都能打造120吋的私人大螢幕！新品搭載獨家第四代光學引擎技術與全新升級的Si-OLED面板，解析度與對比度皆大幅提升，邀請消費者釋放解放雙手，迎接第二螢幕時代來臨！即日起於中華電信首賣，搭配精采5G方案，月繳$1,799元（36個月租期），Moverio BT-40專案價只要0元！

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示：「Epson擁有成熟的AR智慧眼鏡光學引擎技術，獨家Si-OLED微投影技術搭配先進光學設計與組裝技術，不僅能為商品達到小型化、輕量化的優勢，更能提供高品質的雙眼穿透式影像。Epson今年在台正式宣布展開AR智慧眼鏡光學引擎業務，並與台灣智慧眼鏡產業協會合作，建構AR產業生態系。Epson Moverio系列智慧眼鏡，從2011年推出第一代到今年推出第四代，也從個人娛樂視野拓展到商務日常使用，未來Epson將持續推出更好的智慧眼鏡產品。此次新品再次與中華電信合作，推出新的『Epson次視代智慧眼鏡』優惠方案，期待能帶給更多消費者對於科技生活的無限想像。」

無論是通勤或是躺在家中，影音娛樂或是商務辦公用途，全新Epson Moverio BT-40／BT-40S都讓用戶不用再緊盯著手機或平板等小螢幕的智慧型裝置，不僅能減緩脖頸的疲勞，亦可降低消費者在長時間直視手機的情況下，對眼睛所造成的不適感。Epson Moverio BT-40可透過Type-C直接讀取指定手機型號（可支援機種請查詢Epsone官網）的數位內容，讓消費者隨時隨地開啟手機觀看影音或者玩遊戲，獨享高解析度120吋大螢幕的樂趣，商務人士更可安心瀏覽新聞與網頁，閱讀試算表與簡報檔案等機密文件。Epson MoverioBT-40S更是唯一取得Google行動服務認證的AR眼鏡，可於控制器內裝載Chrome瀏覽器、YouTube以及Google Play商店等多款Google應用程式，讓你輕鬆擁抱大視野第二螢幕生活。

Epson全新「次視代 智慧眼鏡」Moverio BT-40／BT-40S採全新升級的Si-OLED 微投影技術及搭載第四代光學引擎使畫質再提升，擁有500,000：1的高對比度及Full HD（1,920 x1,080）的高解析度影像，可帶來更為震撼的劇院級近眼視覺體驗；具備高達1,677萬的色域範圍，真實色彩的呈現讓虛擬影像無縫融入現實。此外，新品配備了34度的廣角視野（Field of view, FOV），只要視覺落點在5公尺處，畫面感受度即可達120吋！Epson Moverio BT-40／BT-40S眼鏡重量僅95克，改良後的腳架設計，不僅可分散鼻樑重量，更可連結眼鏡綁帶，其人體工學設計能讓你長時間配戴也舒適自在。使用手機下載並安裝Moverio Link Pro App，即可將手機成為專屬的控制器，依照個人喜好調整眼鏡亮度、音量等設定，亦可一鍵切換2D及3D立體效果，自己的專屬「視」界自己決定！Epson BT-40S控制器可以切換「鏡射模式」與「觸控面板模式」，更支援雙Type-C介面，方便使用者連結其他設備並同時使用眼鏡，而新版控制器重量僅180克，只需三個小時即可充電完成，高速充電效能搭載多元介面模式，讓隨身娛樂與行動辦公效率再升級！

為歡慶Epson Moverio BT-40（上市價NT$18,900）於中華電信獨家開賣，自即日起至110年1月3日止，申辦「精采5G方案」，月繳NT$1,799元（36個月租期）即享Moverio BT-40 「0元」超值優惠。

(科技)