老翁簡塗從2008年起就在台北捷運上用生殖器蹭女乘客，今年2月才第12次被控，台北地檢署9月依違反《性騷擾防治法》起訴，沒想到7月底又在板南線向睡著的女乘客「蹭鳥」，北檢偵辦後，這次不再依性騷擾罪起訴他，改依非告訴乃論，最重可處5年徒刑的《刑法》乘機猥褻罪將他起訴。

71歲的簡塗從2008年起被告性騷擾11次，今年2月間，他在捷運板南線又用生殖器去蹭女被害人手臂，再被告進北檢。9月間檢察官檢視簡塗以往的紀錄，將他起訴後，還向法院具體求處性騷擾罪最重的2年徒刑。

今年7月下旬某日中午，簡塗搭乘捷運板南線，在府中到西門站途中，見到20幾歲的女被害人在座位上睡著了，就站到座位旁，用生殖器蹭被害人肩膀約5分鐘，被害人驚醒，簡塗則立刻朝後方逃走。

台北市萬華分局依被害人陳述，調閱監視器畫面，找到「蹭鳥」老面孔簡塗到案，第13次依性騷擾罪送辦。

簡塗到案後，對警方指控一概推說不記得，先推說當天不記得有搭捷運，檢方出示捷運監視器畫面無法狡辯才承認有搭車，但不記得有在被害人身邊磨蹭，還向檢察官大談「無罪推定」。

檢察官檢視以往他被告性騷擾的12次紀錄中，有5件是被害人撤告而不起訴，由於簡塗犯後態度惡劣，又是累犯，於是改依非告訴乃論，也就是無法撤告，最重可處5年徒刑的乘機猥褻罪將他起訴。

(中時 )