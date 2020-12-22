獨居在三灣鄉大河村的葉姓老翁，兒女因都在外工作無法陪伴身邊，女兒曾拜託轄區頭份分局大河所員警協助看顧老父，日前葉某在住所突然發生身體不適，恰巧大河所所長古雲泉巡查經過入屋探視，赫然發現葉姓老翁有異，立即打119電話通報將葉某送醫急救挽回一命。

大河所長古雲泉於日前外出處理案件，結束後準備返所，經過大河村葉姓獨居老人住處時，發現燈光昏暗，經向附近鄰居詢問，附近鄰居表示，下午都未見葉姓老翁出現，古員在屋外叫門都無人應聲，馬上進入屋內，發現葉姓老翁業已昏厥，手持藥袋坐在椅子上，古員立即通知救護車協助送醫暫無生命危險。

大河所表示，70歲的葉姓老翁獨自居住在三灣鄉大河村，2名兒女偶爾回家探視父親，次女在馬祖服志願役士兵，曾打電話到派出所，請警方協助看顧老父，因此大河所員警只要巡邏經過葉宅，都會打招呼關心，古雲泉因此主動關心葉姓老翁，才及時發現協助送醫救回一命。

(中時 )