據勞動部公布的「勞動基準諮詢會會議預定討論內容」中指出，包括央廣、台糖及包括海光企業等15家鋼鐵業希望放寬輪班間隔，預估影響逾4000餘名勞工，從現行的11小時縮短至8小時，預計在12月30日開會討論。

文化部評估指出，經央廣勞資會議協調，雙方同意輪班人員班次間隔縮短為8小時，影響主要人員為第一級偏遠地區，且均贊成納入勞動基準法第34條第2項但書適用範圍，文化部擬同意財團法人中央廣播電臺工程部輪班人員納入勞動基準法第34條第2項但書適用範圍。

經濟部評估台糖認為，台糖公司砂糖事業部小港廠生產各類砂糖、食用油及動物用飼料，工作屬性為全年24小時開工，工作具連續性，大部分操作需具專業證照人員方可執行，且生產所需原料糖、黃豆及玉米等原料從國外進口，船隻裝卸期間及運輸配送具時效性；建議更換班次時，得變更為休息時間不少於連續8小時，可彈性調整人力，維持產製率，避免發生停工之虞以致營運嚴重損失。

評估也指出，天災、事變或突發事件期間才予調整輪班間隔時間為8小時，員工尚不至於有過勞情形。

經濟部評估海光企業公司等15家鋼鐵業則指出，鋼鐵製造產線屬於連續性製程，作業分工細且具專業性，難以抽調其他產線人員支援，如發生天災、事變或突發事件等特殊情形，將造成後續排班及生產流程困難；員工調班出自雙方意願，於勞雇雙方協商調整輪班換班間隔休息時間，將有利產線員工兼顧家庭生活。

評估說明，考量海光企業股份有限公司等 15 家企業勞雇雙方皆認同有調整換班休息時間必要，且因應鋼鐵製造工作特性或特殊原因時人力調度困難，確實有調整輪班換班休息時間之需要，希望同意海光企業股份有限公司等15 家企業輪班人員於「因應天災、事變或突發事件」或「勞雇雙方協商調整班次期間」情形，適用勞基法34條但書規定。

(中時 )