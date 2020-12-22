大同(2371)今舉行記者會，由董事林文淵親自宣布公司這一個多月的營運狀況，但記者會令人最震撼的是林文淵宣布「50日董事長」的消息。林文淵表示，這個月14日被通知，非常錯愕。只能說不同行業別需要溝通，而困難度也很高，到現在還不相信自己會被撤換。當初是以上刀山下油鍋的心情擔任該職務，在投手投球正順時換投手真的不懂。但現在的心情如釋重負！

林文淵也表示，對於新團隊表示一年會帶進來3000~4000億的營業額，真的聽不懂。和王光祥董事長關係沒惡化，但理念不同，沒有不愉快吵架，只是未來在事業上再合作也很困難。產業和房地產的經營理念是不同的，大家好來好去。

林文淵今天記者會先細數50天董事長以來，大同的「不一樣」：一、從徵人徵不到，到有人來應徵；二、優秀同仁想離去，安定員工的心；三、對各部門的企圖心和隱憂逐一了解；四、在銀行端取得聯貸展期順利；五、在銀行的貸款利率也爭取到較好的價格；50天的努力下，外界的觀感也在改變中。

林文淵也表示，過去大同貸款需要董事長作保，而現在銀行已不要求董事長作保。

林文淵細數這「50日董事長」對大同業務的治理心得，大同子公司相關太陽能的廠站開發執行得不錯，但賣一個案子3億元的獲利，只要5年多就可以賺回來，其實是可以不必賣的，但員工回應賣了電站才有資金做下一個案子；籌措資金有困難所以才要賣，未來電站開發應該做為長期收入的一部分。

重電方面，大同電纜廠30年的老設備沒有更新，被競爭對手趕上；說到馬達，台灣就是東元和大同做得最好，但東元有新廠新設備技術領先大同，大同只能做客製化；智慧電表方面，台灣小廠如雨後春筍成立，競爭力也強，大同智慧電表在內銷已經失去競爭，改為外銷。大同整體重電維持在小賺和小賠沒有大賺之間。大世科(8099)有技術但也處於損益兩平。

林文淵表示，大同的家電事業是虧錢的，門市80多間僅可損益兩平。大同在家用冷氣沒競爭力，現在只做商用冷氣；大同電梯市場也在萎縮中。至於精英方面，大同持有精英占比27%，但目前沒有一席董事。

(時報資訊)