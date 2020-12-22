為遏止病毒擴散，德國實施更嚴格的封鎖，降低了民眾收入預期，並增加儲蓄趨向，讓德國消費者對一月的未來消費信心下滑。

德國GfK研究所周二公布數據，對2000名消費者調查的消費者信心指數降到-7.3點，而前一個月修正為-6.8點。一月的讀數為自7月以來的最低，但是仍優於路透調查的-8.8點。

GfK該指數為信心展望調查，調查範圍包括收入預期、購買的趨向和儲蓄行為等；指數以零為分界，正負區間分別顯示受訪者對問題樂觀和悲觀回答傾向。

德國從11月2日實施全國性的「輕封鎖」，但是未能有效壓制傳染病擴散。12月16日再收緊管制，多數的商店、理髮廳皆被要求關閉。

GfK研究所解釋，儲蓄指標是導致消費者信心連三跌的主要原因。另德國政府為刺激國內需求而實施的銷售稅的暫時下調，並未讓焦慮的消費者轉為買家。

GfK說明，只要是新冠病例維持在高檔，消費者信心不會見到改善；唯有染疫數壓制，管制鬆綁，才會見到復甦跡象。

政府資深官員預估，此次嚴格管制措施，預計至少延至新年過後的1月10日。

(時報資訊)