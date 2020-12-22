螺絲廠世豐(2065)總經理陳駿彥表示，今年美國市場因疫情使得零售市場DIY需求強勁，帶動公司營收成長優於預期；展望明年，預期美國市場建築工地遞延訂單補上，目前整體訂單能見度至明年四月，全年業績預計持穩或有小幅成長。

世豐今日舉行法說會，公司11月營收創新高，預計12月營收維持高檔，今年第四季營收可望再創新高，明年首季營收估與本季差不多。

受惠美國居家裝修支出增加，世豐2020年11月營收達2.29億元，續創歷年單月新高，較去年同期成長102.49%。2020年1至11月營收為19.99億元，亦繳出歷年同期新高，較去年同期成長21.97%。

世豐今年營收可望再創新高，主要受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨需求強勁，帶動整體出貨續增。展望明年，預期美國市場建築工地遞延訂單，將有成長動能。另外，預期鋼價漲到明年第二季，整體明年下半年產業景氣難以預測。

總經理陳駿彥表示，今年美國市場因疫情使得零售市場DIY需求強勁，預計2021年零售持續有成長，建築工地則具有成長動能，原因是今年度工程延至明年度，整體來看，今年基期已高，目前預估明年營收持穩，成長幅度可能不如今年強勁。另外，在公司CB轉換以及配股致股本膨脹下，公司力拚明年每股獲利仍可維持今年的水準。

長尺寸螺絲為公司的利基型產品，從先前占營收比重約10%大舉提升至目前的25~30%，長尺寸螺絲毛利率25~27%相對高。短尺寸螺絲毛利率則約10~17%。

鋼價展望方面，陳駿彥指出，現階段鐵礦石等原物料飆漲少見，明年第二季鋼價看漲。全年偏上揚，惟明年下半年能見度不高。目前漲價是需求強勁加上原物大漲。公司向中鋼進料。線材價格持續看漲至明年第二季。公司整體庫存水位二個月。

另外，中美貿易戰轉單也成為業績動能之一。中美貿易戰，帶動美國市場自台灣進口的總額提高，2018年起美國進口總額，由台灣進口占37%，2019年由台灣進口占比提升至40.2%，2020年預計達43.4%。

台灣出口至美國部分，世豐公司占台商出口至美國比率近三年也逐年提升，從2018年占1.4%，2019年提升至2.4%，估2020年進一步上升至3.8%。

世豐前11月營收19.99億元，創同期新高，較去年同期成長21.97%。前三季營收15.64億元，毛利率16.64%；營業淨利1.37億元，淨利1.08億元，每股淨利2.71元；前三季稀釋每股盈餘2.23元。

(時報資訊)