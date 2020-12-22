網家(8044)旗下PChome 24h購物再度攜手台北市立美術館合作線上逛展活動，持續運用雙方優勢，透過資源共享，推動零接觸線上看展，將於12月23日線上直播「2020 台北雙年展：你我不住在同一星球上」，活動特別邀請北美館館長林平分享展覽核心理念，期望透過實境秀增添民眾對於藝術的啟發與內涵。PChome 24h購物為北美館開館以來首位直播展間的合作夥伴，此次再度跨足藝文領域，藉線上逛展提升民眾生活美學，滿足多元娛樂需求，更翻轉對於藝術的想像，創造品牌獨特地位及價值。

繼今年4月直播「江賢二：回顧展」，創下觀看與觸及人次皆破萬佳績，使線上直播展覽活動獲得前所未有的高度討論，顯見今年全球趨勢加速各產業數位轉型，加上消費行為改變，帶動創新休閒娛樂模式崛起。

PChome 24h購物再度攜手北美館打造「2020台北雙年展：你我不住在同一星球上」LIVE直播節目，將於12月23日下午4點準時首播，由主持人咖啡糖賢齡與北美館館長林平開啟深度訪談，親自帶領民眾穿梭於五大星球間、以輕鬆的方式深入了解藝術家及作品，同時邀請民眾一同關注生態議題，可透過PChome 24h購物FB官方粉絲團、PChome大影音平台、PChome 24h購物APP及LINE官方帳號，享受線上藝文盛會。

北美館即日起至2021年3月14日舉辦「第12屆台北雙年展」，由法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）共同策展，團隊陣容共57位參與者及團隊、來自27個國家和地區，本屆策展主題設定於「你我不住在同一星球上」，將台灣作為地球的比例模型、美術館則化身模擬天體運動的「星象廳」，架構五大星球分別為全球化星球、維安星球、脫逃星球、另類重力星球、實地星球，並以星球體現外觀及物質相異的世界，從不同角度審視人們價值觀差異及其所帶來的影響，並揭露當前緊張的地緣政治局勢和日益惡化的生態危機。

(時報資訊)