蘇偉碩聲援靜坐抗議的前立委沈智慧。（黃世麒攝）

蘇偉碩聲援靜坐抗議的前立委沈智慧。（黃世麒攝）

反美國萊豬進口的精神科醫師蘇偉碩（左），22日到立法院外聲援靜坐抗議的國民黨前立委沈智慧（右）。（黃世麒攝）

國民黨中常委沈智慧連日在立法院外埋鍋造飯，要求立院表決萊豬必須具名，對歷史負責。反萊豬醫師蘇偉碩今到場聲援，並強調反萊豬的民意是遠高於贊成，蔡英文總統不該用黨的力量約制黨內立委，不然將讓台灣付出重大社會成本；他呼籲，基於國人健康，蔡英文應待美國新總統拜登上台後再重新談判，追求互蒙其利的結果。

沈智慧本月12日在立法院外展開絕食行動，16日因身體出狀況，經醫師評估後送醫檢查治療；18日離開醫院後再次重回立法院外，並宣布啟動「野薑花運動2.0」，要遊說立院各黨團表決萊豬舉牌表態反萊豬，讓人民知道挺萊豬的「豬隊友立委」是誰，「罷『萊委』行動將會等著他們」。今天下午，蘇偉碩也偕同妻子特別前往立院外探視沈智慧。

雙方會面第一時間，沈智慧就請教蘇偉碩，若長期食用含有萊劑的豬肉，是否可能會造成慢性中毒？蘇偉碩直接回說「恐怕會比慢性中毒更恐怖」。他解釋，目前全球並沒有任何針對長期、短期食用萊劑後會出現哪些狀況的研究，所以就算真的有人因食用萊豬而中毒，醫師也無從發現是受到萊劑影響。

因此，蘇偉碩說，從管理角度來說，由於無從掌握長期、短期食用萊劑會造成哪些症狀；而萊劑因為就在食品當中，會讓民眾在無意中、少量的慢慢地吃，所以他才會認為萊劑對人體的傷害恐怕會比毒品更可怕。

蘇偉碩強調，目前各民調均顯示，台灣各地區反萊豬的民意是遠高於贊成。因此，面對即將在本周四進行萊豬表決，透過選民一票一票選出的立委，既然身為民意代表，就該基於民意對重大決策進行投票，否則代議政治就會破產。

蘇偉碩呼籲蔡英文，為了別讓台灣社會付出太大成本，應該讓黨內立委自由反映民意，而這也能讓蔡總統對外談判有台階下；等美國新任總統拜登上台後，台美再基於健康的條件下重新談判，追求互蒙其利、兩全其美的結果。

沈智慧則說，週四萊豬表決當天，在野黨應該會要求記名表決，但民進黨立委因為害怕民意，極可能會提出異議，挾人數優勢要求採取不記名投票。為此，她已製作反對萊豬的手卡，只要民進黨團真的敢要求不記名投票，屆時各在野黨立委都能舉起反萊豬的手卡，藉此對人民表達反對立場。

沈智慧強調，現行罷免門檻只要1／4就可過關，如果民進黨立委堅持開放萊豬，屆時她將投入罷免行動，讓人民用選票「革掉」不顧民意、只顧黨意的『萊委』。

(中時 )