曾是90年代玉女紅星的陳少霞，因在港劇《鹿鼎記》中飾演雙兒走紅，清純可人模樣深植人心，也受到劉德華賞識，兩人成師徒關係，不過之後傳出她背叛劉德華，和其他公司簽約，又閃嫁澳洲籍華裔商人，淡出演藝圈，彼此間疑似存有芥蒂，不和傳言甚囂塵上，近日，陳少霞難得再提到此事，「真的好想向劉德華再次道歉。」

陳少霞當年演過《鹿鼎記》、《笑傲江湖》、《倚天屠龍記》等夯劇，因自然不做作演技紅極一時，更受到劉德華青睞，成為他的愛徒，不過之後爆出她背叛劉德華，與其他公司簽約，二人因此反目，還傳出一向好脾氣的劉德華曾脫口說出「不想再提她」。

不過4年前，陳少霞曬出與劉德華親密相擁合照，罕見對外界解釋：我一直不會說話！謠言止於智者！他一直很疼我！我只是不想說」，間接粉碎兩人多年來的不和謠言。近日，淡出幕前許久的陳少霞，作客倪詩蓓及葉文輝的電台節目，坦言曾犯錯連累身邊的人。

陳少霞當時和劉德華一起拍電影《天與地》，準備出席宣傳活動時，誤聽損友建議，買了比較性感和暴露的衣服，導致大眾不滿，不僅接下的工作被取消，也影響到應該要繼續的宣傳活動，「我真的好想向劉德華再次道歉」，也向當時的工作人員致歉。

(中時新聞網)