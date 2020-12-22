LINE今（22）公布年度貼圖跟LINE WEBTOON排行榜，在貼圖的部分，官方貼圖前五名都是可愛毛絨動物，依序為用戶熟悉的「好想兔」、「BROWN＆FRIENDS」、「白爛貓」、「豆卡頻道」與「貓貓蟲-咖波」。此外，特效貼圖前五名作品正巧與年度官方貼圖重疊，順序上第一名同樣也由「好想兔」奪得榜首。

LINE表示，在佔據全螢幕的特效貼圖中，第一名為「好想兔」，緊接著「豆卡頻道」萌萌系犬類，第三名則是「白爛貓」。特效貼圖全版效果吸睛，引起市場熱烈討論，為了讓更多創作者投入參與，LINE表示，原創市集已正式開放特效貼圖的申請，期待更多創作者投入製作。

而在原創貼圖的部分風格多元，各種類型角色紛紛上榜，「白爛貓」穩坐冠軍寶座，另外如「晴天P莉」、「小圓帽」也名列前茅，擁有廣大粉絲喜愛。另外像是「野生喵喵怪」、「貓貓蟲-咖波」、「PP mini小小企鵝」也獲得相當的關注。另外，名人堂得主「好想兔」與「塔仔不正經」也維持高人氣榜上有名。

LINE表示，已經風行多年的「搞笑/醜怪風格」今年也持續延燒，Kuso小朋友耍賴任性的「小朋友有事嗎」穩坐第四名，值得關注的是第八名的「變種吉娃娃」推出貼圖一年多即上榜，成為年輕族群最愛用的貼圖。

而在貼圖使用上也發現流行語使用的脈絡，流行用語在創作者的巧妙創意設計下被廣泛使用，在年初常見的「我就爛」、「修但幾勒」跟「是在哈囉」呼應時下話題。四月開始街頭巷尾看到的「像極了愛情」、「撿到槍」跟「奇怪的知識增加了！」也多被用在貼圖創作上。

七月後則陸續出現「買啦！哪次不買！」勸敗圖，還有隨著懷舊鄉土劇掀起風潮的「甘安捏？」，跟表現情緒的「咩噗」。年尾隨著購物季節到來，出現「抱歉了錢錢！我真的需要那個酷東西」，還有「氣在來」、「可是我不想努力」等貼圖。在流行語的應用上看到創作者緊扣時下流行的功力，而用戶也喜歡跟上潮流使用貼圖展現自我風格。

除了貼圖，LINE也表示，妝點個人LINE版面的「主題」也有有趣發現。主題購買以年輕族群為主，原創主題「氣在來」以新人之姿擠身冠軍，搭襯流行語帶動話題，又能鼓勵自己正氣、福氣一直來。緊接著上榜的主題都是可愛風格，包含「白爛貓」、「豆卡頻道」、「小酪梨與魚」與「Piske＆Usagi」。

(工商 )