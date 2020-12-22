全國「108年度調解業務績效考評」揭曉，台中市有7個區公所調解委員會獲法務部評比績效為第一級「績優」肯定，且各區公所調解委員會的調解成立率高達91.59％，績效六都第一。市長盧秀燕22日市政會議頒獎感謝調解委員們無私的奉獻，尤其疫情期間仍堅守崗位，為民服務，令人敬佩。

法制局長李善植指出，今年新冠肺炎疫情衝擊市民的生活，但各區公所調解委員會仍不畏疫情嚴峻，持續為民排解糾紛，且績效在全國評比中名列前茅。歸功各區調解主席領導有方、調解委員無私的經驗傳承與奉獻、各區公所人力物力和預算支援，三方努力缺一不可，讓法院訟源有效地疏減，避免司法資源的浪費。

李善植表示，台中市去年度1月至9月各區公所受理調解件數為1萬6794件，而今年度同期件數則為1萬7748件；從統計數字可看出，調解案數量不但未受疫情影響下降，反而增加954件，可見各區調解會在疫情期間，仍傾注全力為市民服務，實在難得，值得肯定。

台中市獲法務部評比為「績優」的區公所調解委員會分別為西屯區、大雅區、沙鹿區、南屯區、北區、潭子區及太平區；其中，西屯區調解委員會已連續4年榮獲第一名殊榮。

因各區公所調解會調解案件數各有差異，台中市政府再依案件數，分級核定頒獎。各級前兩名績優區公所分別為第一級南區、西區，第二級為清水區、中區，第三級為神岡區、大肚區，第四級是新社區、外埔區。

內政部統計資料顯示，全國去年度調解案受理總件數14萬4909件，台中市受理2萬2984件，占全國受理件數15.86％，成立件數2萬1052，占全國成立比例17.99％，調解績效斐然

；且年度調解成立率高達91.59％，亦為六都第一。

(中時 )